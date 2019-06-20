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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Turnalar, Ekşisu sazlığında görüntülendi İzle

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Turnalar, Ekşisu sazlığında görüntülendi İzle

- Ekşisu sazlığında görüntülenen turnalar

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN


- Nesli tükenme tehlikesi altında olan Turnalar, Erzincan’ın merkez Ekşisu sazlığında yavrusuyla birlikte görüntülendi. Erzincan’ın Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi Tür İzleme çalışmaları kapsamında izlenecek türlerden olan Turnalar yavruları ile birlikte Ekşisu Sazlıkları Sulak alanında Doğa Koruma ve Mille Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü personelleri tarafından görüntülendi.
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