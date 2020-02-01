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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ‘Su samuru’ Giresun’da görüntülendi Haberi

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ‘Su samuru’ Giresun’da görüntülendi Haberi

- Su samurlarının dere içinde görüntüleri

( GİRESUN ) GİRESUN

Kurbağa Gori Hayvan Dere Yatağı 


- Nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samuru Giresun’da dere yatağında görüntülendi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan 2 su samuru Giresun merkezde bulunan Batlama deresi üzerinde vatandaşlar tarafından görüntülendi. Dere üzerinde harekat halinde bulunan su samurları daha sonra gözden kayboldu. Su samurları nerelerde yaşar ve neyle beslenirler: “Su samurları suyu temiz olan göl, nehir, dere ve göletlerde yaşar. Bazen deniz kenarında da bulunurlar. Su samurlarının birçok deniz hayvanının tersine, derilerinin altında izole edilmiş bir yağ tabakası yoktur. Soğuktan onları koruyan tek şey kalın kürkleridir. Başlıca besinleri balık olmasına rağmen, böcek, kurbağa, yengeç ve bazen de küçük memelilerle beslenir.”
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