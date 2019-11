Nesli tükeniyordu şimdi ise standardı belirlendi İzle

-- Serdar Ergün ile röportaj

( TRABZON - ÖZEL)- Nesli tükenmesi tehlikesi altındayken bir anda jandarmanın gözdesi olan Trabzon'a özgü 'Zerdava'nın standardı belirlendi- Trabzon Zerdava Köpeği Derneği Başkanı olan Serdar Ergün:- "Zerdava yurt dışında artık tescillenmiş Türk köpeği olarak biliniyor" TRABZON



- Trabzon’a özgü ırk olan, zeki ve cesur özellikleriyle ön plana çıkan nesli tükenme tehlikesi altındayken bir anda Jandarmanın yeni gözdesi olan 'Zerdava' köpeğinin standardı belirlendi. Zeki ve cesur özellikleriyle son dönemlerde yoğun ilgi gören Trabzon'a özgü 'Zerdava' köpeğinin standardı belirlendi. Soyu 1200-1300’lü yıllara dayanan ve geçtiğimiz aylarda Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu yetkililerinin Trabzon'a gelerek incelemeye aldıkları 'Zerdava' köpeği ile ilgili 5 yıllık çalışma neticelendi. Yaklaşık 200'e yakın köpekten alınan fiziki yapı, rengi, kafa yapısı ve ölçümler sonucunda 'Zerdava'nın standardı belirlenirken, 'Zerdava'nın artık yurtdışında Türk köpeği olduğu tescillendi. Şimdilerde ise Türk patentini almak için çalışmalara devam eden Trabzon Zerdava Köpeği Derneği, yaklaşık 400'e yakın yavru köpeği kayıt altına alarak tescili tamamlamak istiyor. 'Zerdava' cinsi köpeklerin yetiştiriciliğini yapan ve aynı zamanda Trabzon Zerdava Köpeği Derneği Başkanı olan Serdar Ergün, 'Zerdava' köpeğinin birkaç sene içerisinde patentinin alınacağını belirterek, "Yurt dışında FCI adında bir kuruluş var. Bu kuruluş dünya köpek ırklarının hepsinin bir arada bulunduğu en büyük en sözü geçen kuruluş. Bunun Türkiye temsilcisi Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) dediğimiz kurumla birlikte derneğimiz zaten eş zamanlı olarak çalışıyor. Bünyesinde bu ırkımızı geliştirmeye gayret gösteriyor. Beş yıllık bir çalışmamın neticesinde toplamda 200’e yakın köpekten alınan ölçümler sonucunda yurt dışından getirdiğimiz heyetimiz çalışma yaptılar ve bizim hazırladığımız ön çalışmayla birlikte kendi çalışmalarını birleştirip artık köpeğin standardını belirlediler. Zerdava ırkı artık tescillenmiş standardı, fiziki yapısı, rengi, kafa yapısı, ölçüleri her şeyi belirlenmiş bir şekilde yurt dışında artık tescillenmiş yani Türk köpeği olarak biliniyor. Bu tescilin bir kısmı. Bundan sonraki süreçte bizim yapmamız gereken bol üretim yaparak aşağı yukarı 350-400 civarında yavru köpek kayıt altına alıp üreterek bu ırkı bir an önce Türk patenti ile tescil etmek. Şu anda diğer ülkelere göre bayağı ilerdeyiz. Çalışmalarımız çok güzel neticelendi. İnşallah birkaç sene içerisinde tam olarak patentini almış oluruz. Türk köpeği olarak tescillenmiş oluruz. Sonuçta yurt dışında tanınıyor ancak yine de resmi olarak tescil çalışmasının yapılması gerekir" dedi.

"DNA’sında her türlü meziyet mevcut" 'Zerdava'nın çok eski yıllardan beri avcılık ve bekçilikte kullanıldığını dile getiren Ergün, "Bekçilik özelliği çok üst seviyede. Biz çok fonksiyonlu olarak değerlendiriyoruz. Çünkü Zerdava geçmiş dönemde sürü içerisinde kullananlar da var. Yani koyunlara bekçilik yapıyor çoban köpeklerini uyarıyor. Haraketli bir ırk olduğu için dışarıdan gelen herhangi bir tehdide hızlı bir şekilde algılayıp diğer başa çıkabilecek büyük köpekleri uyarıyor ve sürü köpeği sıfatını bu şekilde hak kazanıyor. Bunun haricinde asıl görevi araştırmalarımız neticesinde bekçi köpeği oldu. Kapı köpeği olarak tanımlıyoruz. İnsanlar geçmiş zamanda bu ırkı yetiştirmişler. Irkın yüksek koku alma duyusu, agresifliği ve inatçılığı neticesinde hayvanın farklı kürklü hayvanlar ve sürek avcılığında tercih edilir bir tarafı olmuş. Domuz avcılığı ve kürklü hayvan avcılığında sansar, gelincik tarzında hayvanlarla birlikte geçmiş dönemde avcılığı yapılmış. Günümüzde Zerdava sadece domuz avcılığında tercih ediliyor. Biz bekçi köpeği olarak üretimini sağlıyoruz. Ancak DNA’sında her türlü meziyet mevcut. Geçmiş dönemlerde Türk Silahlı Kuvvetlerine numuneler gönderdik. Bunlarla ilgili de sonuçlar gayet iyi, başarılı. Arama, kurtarma, bomba bunların haricinde güvenlik adımlarını başarıyla geçtiler. Şu anda eğitimde bir çok Zerdeva var. Göndermeye de devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda 5-10 yavru gönderip tekrardan eğitilmesini sağlayacağız. Hayırlısıyla ırkı hak ettiği noktaya taşıyacağız. Gayretimiz bu yönde. Önemli olan Zerdava’mızı düzgün bir şekilde kayıt alınmış bir vaziyette üretebilmek ve dünya platformuna bu şekilde taşımak. Bunun için de Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu bize sonsuz destek sağlıyor. Zaten beraber çalışıyoruz. Onların sayesinde bu adımları başarı ile tamamladık. İnşallah takibinde yine beraber bu işlerin üstesinden geleceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.



