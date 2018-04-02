Nesli tükenen benekli semender Beytüşşebap’ta bulundu

-su kanalında ve dere yatağında bulunan semenderler

-vatandaşların semenderi ellerinde tutması

-çocukların semender arayışı

-genel ve detaylar

-röportajlar



( ŞIRNAK -ÖZEL)- Semenderler yumurtalarına gözü gibi bakıyor ŞIRNAK



- Nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli semender bir grup çocuk tarafından bulundu. Türkiye’de sayılı bölgelerde yaşayan benekli semenderler Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulundu. Yumurta bırakma dönemine sayılı günler kala semenderler olası tehlikelere karşı yumurtalarını koltuk altında saklayarak korumaya çalışıyor. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünün çıkışında yer alan bir dere yatağında çocuklar tarafından bulunan benekli semenderler koruma altına alınmayı bekliyor. Yaşları 9 ile 13 arasında değişen bir grup çocuk piknik için gittikleri dere yatağında yosunlar arasına gizlenmiş sarı siyah renginde semenderler görünce ilk önce tutmak için oynadıklarını ardından da köyde bulanan akrabalarına haber verdiklerini söyledi.



Sayıları neredeyse yok denecek kadar az olan benekli semenderlerin daha öncede bulunduğu ancak yumurtalarını korumaya çalışan semenderi ilk defa gördüklerini söyleyen köylüler nesli tükenme tehlikesi altında olan bu hayvanların devlet tarafından koruma altına alınması gerektiğini ifade etti.

Çocuklardan Arda Gökçe "İlk defa böyle bir hayvan görüyorum. İlk önce yakalamak için uğraştık ancak tutamadık. Şimdi yumurtaları var diye uğraşmak istemedik’’ dedi.

Ahmet Gökçe adındaki bir çocuk ise pikniğe giderken semenderleri bulduğunu ancak korkudan yaklaşamadığını belirterek, "Bu sabah arkadaşlarla beraber köyün çıkışında bulunan su kanallarının olduğu yere pikniğe gittik. Burada ilk defa değişik sarı siyah renkli bir hayvan görük. İlk önce korktuk sonra yakalayabilmek için uğraştık. Sonra köylülere haber verdik. Koruma altına alınmasını istiyoruz’’ diye konuştu.

Hacı Gülseven adında bir vatandaş ise gördüklerini şöyle anlattı: "Bizim bu dere yatağında bunlardan çok var. Nesli tükenme tehlikesi altında olduklarını duyunca araştırmacıların, turistlerin buraya gelip koruma altına almalarını istiyoruz. Elime alınca bu hayvanı eldiven kullandım daha sonra savunmasız olduğunu görünce koltuk altında bulunan kısma yumurta sakladığını gördüm. Şimdi tekrar eski yerine bırakıyorum’’. Yumurtalarına gözü gibi bakıyorlar Türkiye’de daha önce Osmaniye’de bulunup haber konusu olan nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli Semenderler bu seferde Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde çocuklar tarafından bulundu. Yumurtalarını koltuk altına gizleyen Semenderler bu ay içerisinde yumurtalarını yosun tutmuş taşların arasına bıkmaya çalışacak. Yumurtalarına gözleri gibi bakan Semenderler, yoğunluklu olarak dere kenarlarındaki yosunların içinde gizleniyor. (SG-AKK-Y)

