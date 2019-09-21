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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip son yolculuğuna uğurlandı

Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip son yolculuğuna uğurlandı

cenaze namazı

Cenaze Trafik Kazası Cenaze Namazı Helal 

-helallik istenmesi
-tabutun kaldırılması
-Ayşe Garip'in fotoğrafı

( KIRŞEHİR -EK) KIRŞEHİR

- Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Bozlak sanatçısı merhum Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.2 gün önce Ankara'nın Lalahan ilçesinde otomobil çarpması sonrası hayatını kaybeden Ayşe Garip için memleketi Kırşehir'de cenaze töreni düzenlendi.
Garip'in cenazesi, öğle namazına müteakip Aliçam Caminde kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, Başar Altuntaş, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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