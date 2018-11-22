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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Neşet Ertaş Efeler'de türküleri ile anıldı

Neşet Ertaş Efeler'de türküleri ile anıldı

Efeler Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Neşet Ertaş Konseri'nden genel görüntüler

İsaf Bozkırın Tezenesi Kışla Irak 

-Efeler Belediyesi Başkan Vekili Halis Günday'ın konuşması ve Koro Şefi Nedim Tarımcıoğlu'na çiçek takdimi
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( AYDIN ) AYDIN

- Efeler Belediyesi tarafından bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın vefatının 6'ncı yıl dönümü nedeniyle 'Neşet Ertaş Türküleri Konseri' düzenlendi.
Aydın Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu'nda düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Efeler Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ve konuk sanatçılar Erkut Özkan ve Sedat Yavaş tarafından ünlü Halk Ozanı Ertaş'ın birbirinden değerli türküleri seslendirildi. Birbirinden değerli türküler ile kulaklarının pası silinen vatandaşlar konser sonunda koro üyeleri ve sanatçıları dakikalarca alkışladı. Sahneye çıkarak yaşattıkları müzik ziyafeti nedeniyle Koro Şefi Nedim Tarımcıoğlu'nu tebrik ederek çiçek takdim eden Efeler Belediyesi Başkan Vekili Halis Günday gece de kendilerini yalnız bırakmayan misafirlere de teşekkür etti.
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