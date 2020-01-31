Neşe dolu çiftten 52 yıllık evliliğin sırları İzle

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( DENİZLİ - ÖZEL)-52 yıllık evli çiftin, aşk dolu düeti DENİZLİ



- Denizli’de birbirleri ile düet yapan 52 yıllık evli çift, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hala ilk günkü aşkı yaşayan Şemsettin Doğru ve Emine Fatma Doğru çiftinin 52 yıllık beraberliğinin sırrı önce saygı sonra sevgi. ‘Köprüden geçti gelin’ türküsüne düet yapan ve sosyal medyada büyük ilgi gören 52 yıllık evli Şemsettin Doğru ile Emine Fatma Doğru çifti günümüzde ki çiftlere örnek oldu. Bacağından rahatsızlığı olan eşine hizmet eden 70 yaşında ki Şemsettin Doğru yeri geldi yemek yaptı, yeri geldi çay doldurup getirdi. Bir birlerine elleriyle bisküvi yediren çift sosyal medyada çıkan görüntülerine ise “51 yılın hatırası, iyi ve kötü günlerimizin güzel anıları” gözüyle bakıyorlar. Farklı şarkılar söyleyip, oyunlar oynayan çiftin en büyük sırrı ise önce sevgi sonra saygı. Türküyü aklıma geldikçe söylediğini ifade eden Şemsettin Doğru, "Bazen oynarız, bazen söyleriz. Karı koca aramızda samimiyetimiz çok büyüktür. Bir birimize saygımız sonsuzdur. Önce saygı sonra sevgi devam ediyoruz. Baya baya oynarız, böyle üzüntülü günlerimiz de olsa onu bir yerde arkamıza alırız, önümüze bakar, geleceğimize göre oynar güleriz ama tabi geçmişteki bazı sorunlarımızdan dolayı da düşündüklerimiz zaman da olur yani.” dedi.

Sözlerine gençlere tavsiye vererek devam eden Doğru, ” Sabır, sabırdan sonra saygı, saygıdan sonra sevgi peşinden gelir. Bir evde ya hanım ya bey birisi sinirlendiği zaman birisinin mutlaka susması lazım” diye konuştu.

69 yaşında ki Emine Fatma Doğru ise. “İyi günümüzde kötü günümüzde hep beraber olduğumuz için çok mutluyum. Eşime karşı saygısızlık yapmadım hiç. Çocuklarımız çekiyor, gönderiyor bir yerlere, biz de mutlu oluyoruz.” ifadelerini kullandı. Kendisinin eşini aldığını ifade eden Emine Fatma Doğru, “Amcanızı ben aldım, o beni almadı. Ben seçtim aldım onu. O benim amcamın oğlu, ben onu tombaladan kağıt çeker gibi çektim eşimi aldım. Çok mutluyum.” dedi.

Günümüz çiftlerine de tavsiye vermeyi unutmayan Doğru, “ İyi günde kötü günde, varlıkta yoklukta, karı koca bir birine saygıyı kaybetmedikten sonra sevgi arkadan gelir. Biz bir birimize saygısızlık yapmadık. Evliliğimiz 51.yılı bitirdi 52.yıla girdi. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.





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