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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Nergis üreticinin yüzünü güldürdü Haberi

Nergis üreticinin yüzünü güldürdü Haberi

Nergis toplayan kadının görüntüsü

Asad Tarım 

-Nergisleri koparırken görüntüleri
-Nergis bahçesindeki kadınlardan görüntü
-Nergisleri hasat eden kadınların görüntüsü
-Nergislerin görüntüsü
-Kadınların topladıkları nergisleri sepete koymaları
-Toplanan nergislerin görüntüsü
-Nergisleri taşımaları
-Kadınların ellerinde nergislerle görüntüsü
-Bir kadın üretici ile röportaj

( MERSİN ) - Nergis, üreticinin yüzünü güldürdü- Mersin Büyükşehir Belediyesince üreticilere dağıtılan nergislerin hasadına başlandı MERSİN

- Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, 'Nergis çiçeği yetiştiriciliği ve yaygınlaştırılması projesi' kapsamında üreticilere dağıtılan nergis soğanları, çiçek açmasıyla birlikte hasat edilmeye başlandı. Büyükşehir Belediyesi'den yapılan açıklamaya göre, ağırlıklı olarak kadın üreticilere ek gelir sağlamayı ve alternatif tarım faaliyetleri kazandırmayı amaçlayan proje kapsamında, toplam 146 üreticiye 250 bin 400 adet nergis çiçeği soğanı dağıtıldı. Mis gibi kokusuyla satın alanların yüzlerini güldüren nergis çiçeği, bereketi sayesinde de üreticilerin umudu oldu. Proje çerçevesinde, mevcut tarımsal yelpazeyi zenginleştirecek alternatif ürün faaliyetleri oluşturmak için Tarsus'un Kızılçukur Mahallesi’nde 63 üreticiye 50 bin 400 adet, Erdemli'nin Hüsametli ve Arslanlı mahallelerinde 23 üreticiye 50 bin adet, Toroslar'ın Doruklu, Dalakderesi ve Çamlıdere mahallelerinde talepte bulunan 60 üreticiye ise toplam 150 bin adet katmerli, kokulu, arpa çeşidi nergis çiçeği soğanı dağıtılarak, taşlık veya kullanılmayan parçalı arazilerin tarıma kazandırılması sağlandı. Hem üretici kazanıyor hem tarım dışı araziler değerleniyor Dağıtımı gerçekleşen nergis soğanlarının her yıl yavru soğan vererek çoğalması ile üreticilerin hem gelir kaynakları artıyor hem de kullanmadıkları tarım dışı arazileri değerleniyor. Mersin genelinde yapılan duyurularla üreticilerin nergis çiçeği yetiştirme konusunda talepleri giderek artıyor. Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında da projeli mahallelerdeki üreticilere nergis soğanı dağıtmaya devam edecek. “Bizim için bir kazanç kapısı oldu” Projeye dahil olarak ev ekonomisine katkı sunan Ayşe Yegen, “Büyükşehir Belediyesinin 'Nergis Projesi’ne dahil olduk. Bizim için bir kazanç kapısı oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, projelerin devamını bekleriz” dedi.
(HSK-
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