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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
“Nereye gidiyoruz” tiyatro eserinin provaları başladı

“Nereye gidiyoruz” tiyatro eserinin provaları başladı

Oyunun prova setlerinden detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Tron Psikoloji Irak 


- Yapımcılığını Kadir Balık’ın üstlendiği senaryo yazarlığını ve yönetmenliğini Şemistan Kaya’nın yaptığı “Nereye gidiyoruz” isimli tiyatro eserinin provaları başladı.
Oyunda zengin birikime sahip Türk kültürünün yeni gençlere örnekler ile anlatılması ele alınıyor. Yazarlığını ve yönetmenliğini Şemistan Kaya’nın yaptığı “Nereye gidiyoruz” isimli tiyatro eserinin provaları başladı.
Yapımcılığını Kadir Balık’ın üstlendiği tiyatronun oyuncu kadrosu ise şöyle; Wilma Elles, Asli Kökce, Ersan Er, Şemistan Kaya, Merve Güneği, Yaşar Şengül, Seray Durak, Muzaffer Uzunyılmaz, Ertaç Yıldız ve Aleyna Al Dans. Koreografi çalışmaları ise Levent Köksal tarafından üstlenildi. Oyun, Kağıthane Belediyesi’nin de katkıları ile belediyeye ait bir salonda önümüzdeki günlerde seyirci karşısına çıkacak. Oyunda Türkiye’nin bugünkü özgürlüğünü hangi şartlarda kazandığı ve zengin bir birikime sahip olan Türk kültürünü yeni nesillere nasıl anlatılacağı örnekler ile ele alınıyor. Öte yandan oyunda zaman kavramına da değinilerek zamanın hızlı bir şekilde aktığı ve bu zaman içerisinde yaşanan değişimler, insan psikolojisinde bıraktığı izler seyirciye örnekleri ile anlatılacak.
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