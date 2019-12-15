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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
- Nepal’de otobüs şarampole yuvarlandı: 14 ölü, 16 yaralı

- Nepal’de otobüs şarampole yuvarlandı: 14 ölü, 16 yaralı

otobüsün fotoğrafları

Polis Hastane Gesi Başkent Yolcu Otobüsü 

-Kaza yeri görüntü

( KATMANDU ) KATMANDU

- Nepal'de bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Nepal'in Sindhupalchowk bölgesinde Dolakha’da düzenlenen dini bir etkinlikten dönenlerin bulunduğu yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada 14 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, ölenlerin kimliklerinin henüz tespit edilmediği bildirildi.
Otobüsün Dolakha’da gerçekleştirilen etkinliğin ardından başkent Katmandu'ya gittiği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Nepal polisine göre, trafik kazalarında son 10 yılda 22 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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