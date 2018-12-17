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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Nepal, 4 Ayda 4 Milyon Dolar Turizm Geliri Elde Etti

- Nepal, 4 Ayda 4 Milyon Dolar Turizm Geliri Elde Etti

Nepal Turizm Departmanı’ndan görüntüler

Lyon Yabancı Turist Dolar 

-Katmandu’daki havalimanından görüntüler
-Katmandu’yu ziyaret eden yabancı turistler
-Alışveriş eden yabancı turistler

( KATMANDU ) - Nepal, 4 ayda 4 milyon dolar turizm geliri elde etti KATMANDU

- Nepal'in turizmi, mali yılın ilk dört ayında yaklaşık 4 milyon ABD doları (460 milyon Nepal Rupisi) gelir elde etti. Nepal'de turizmden elde edilen gelir 4 ayda 4 milyon dolara ulaştı. Nepal Turizm Bakanlığı, Haziran ayı ortasında başlayan bu mali yılda turizmden 9,8 milyon ABD doları (1,13 milyar Nepal Rupisi) tahsil etme hedefi belirlemişti. Nepal Turizm Bakanlığı, mali yılın ilk çeyreğinde hedeflenen miktarın neredeyse yarısını topladı. Bakanlık, geçtiğimiz yıllarda, yabancı turist sayısının önemli ölçüde artmasıyla, gelirde önemli bir artış bekliyor. Nepal, 2020 yılında ise ülkeye iki milyondan fazla turist getirmeyi hedefliyor.
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