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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Nemrut yolu kardan temizleniyor - ADIYAMAN

Nemrut yolu kardan temizleniyor - ADIYAMAN

- Nemrut Dağı yolunda kar temizleme çalışmalarından görüntüler - Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Ekinci'nin açıklamasıNemrut yolu kardan temizleniyor - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı yolunda kar temizleme çalışması yürütülüyorADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesi sınırlarında bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2206 rakımlı Nemrut Dağı yolunda kar temizleme çalışmaları yürütülüyor.Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Adıyaman Şubesi ekipleri, 12 kilometrelik Nemrut Dağı yolunda iş makineleriyle birkaç gündür kar temizleme çalışmayı gerçekleştirdi. Ekipler, geri kalan 5 kilometrelik bölümde de çalışmaları sürdürerek, yolu açmayı palanlıyor.Çalışmaları yerinde takip eden Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Ekinci, ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Bu yıl turizm sezonunun oldukça canlı olacağını düşünüyoruz. Şimdiden otellerimizde nisan, mayıs ve haziran ayları için rezervasyonlar yüzde 90'lara ulaşmış durumda. Çok yakın bir sürede Nemrut Dağı'nı ziyaretçilerin hizmetine açmış bulunacağız." dedi.
Nemrut yolu Karadut köyünde pansiyon işleten Bayram Çınar, bu yıl çalışmaların erken başlamasının alınmasının kendilerini ve ziyaretçileri sevindirdiğini belirterek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kar Temizleme Turizm Sezonu Ziyaretçiler 

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