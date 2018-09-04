-Nemrut'tan görüntü

-Boz Ayı'sı

-Ayı'nın kaçması

-Çocukların Ayı'yı araması

-Çocukların konuşması

-Domuz sürüsü

-Detaylar



( BİTLİS -ÖZEL) Nemrut Krater Gölü’nde "Ayı" sürprizi- Kayalıklarda gezinen ayı kamerada BİTLİS



- Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret eden doğaseverler, karşılaştıkları "Ayı" ile heyecanlı dakikalar yaşadılar. Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nemrut Krater Gölü, güzelliğinin yanı sıra bu kez ünlü boz ayısı ile dikkat çekti. Nemrut Dağı ve Krater Gölü’nde uzun süredir varlığı dilden dile dolaşan, ancak çok az kişinin görme imkanı bulduğu boz ayı, bu kez resmen görücüye çıktı. Nemrut’taki güzellikleri görmek üzere bölgeye gelen ziyaretçiler, hiç beklemedikleri bir anda karşılarına çıkan ayı sebebiyle heyecanlı anlar yaşadılar. Bir anda karşılarına çıkan ayının şokunu atlatan ziyaretçiler, hemen telefonlarına sarılarak ayıyı fotoğraflamaya çalıştı. Bir süre kayalıkların bulunduğu bölgede gezinen ayı, daha sonra geldiği ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu. İlk defa ayı görmenin heyecanını yaşayan çocuk ve gençler ise, ayıyı bir kez daha görebilmek için peşinden gitse de bulamadılar. İlk defa ayı gördüğünü belirten Barış Kan, çok heyecanlandığını ifade ederek, "Şuradan bir ayı ve iki yavrusu geçti. Burada bir ayı görmeyi hiç beklemediğim için ilkin ayı olduğunu fark edemedim. Sonradan ayı olduğunu fark edince de hemen telefona sarıldım. Ancak kısa sürede kayboldu, bir daha göremedim. Şimdi tekrar kaçtığı yöne bakıyorum. İnşallah bir daha görebilirim” dedi.

Ayıyı gören gençlerden Hamza Uğur ise, “Arkadaşım 3 tane ayı gördü. Bunlar iki yavru ve bir anneydi sanırım. Arkaya doğru kaçtılar, ben ancak telefonla birini çekebildim. Daha önce birkaç arkadaşım burada ayı olduğunu söylemişlerdi. Bende ilk defa bir ayı gördüğüm için oldukça heyecanlandım” diye konuştu.

Öte yandan, Bitlis-Diyarbakır yolunun Bitlis Deresi mevkiinden geçen domuz sürüsü ise, amatör bir kameraman tarafından görüntülendi.

