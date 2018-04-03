Nemrut Dağı mankenleri ağırladı

-Mankenlerin çekimleri

-Mankenin kar üzerinde ilerlemeye çalışması

-Röportajlar



( ADIYAMAN )- Katalog için Nemrut Dağı zirvesine çekim için gelen mankenler rüzgara karşı mücadele verdi ADIYAMAN



- Devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağında katalog çekimleri için gelinlik giyen mankenler birbirinden güzel pozları fotoğrafçılar için verdi. Rüzgar ve soğuk nedeniyle 2 bin 206 metre yükseklikte katalog çekimi yapmak oldukça zor oldu. Ünlü bir gelinlik firması için zirveye zorlu bir tırmanış gerçekleştiren mankenler, soğuk hava ve rüzgar eşliğinde çekim yapmak zorunda kaldı. Yaklaşık 25 kişilik ekip ile zirveye çıkan mankenler Kommagene Uygarlığından kalma 2 bin yıllık heykeller ile poz verdi. Çekimler esnasında rüzgarın azizliğine uğrayan ve zaman zaman zorlanan mankenler, zorlu ama keyifli bir katalog çekimi gerçekleştirdi. Nemrut Dağının doğu ve batı terasında bulunan heykellerin önünde gerçekleşen çekimler zor olduğu kadar eğlenceli geçti. Mankenlerden Ercil Yavuz, zirvede “Nemrut’un kızı” türküsünü seslendirdi. Tümülüsün kuzey yönündeki kardan güçlükle ilerleyen mankenlere, ekipteki diğer kişiler yardım etti. Setr-i Nur Firmasının sahibi Suna Yurtalan, amaçlarının Nemrut Dağının reklamını yapmak olduğunu belirterek, “İstedik ki Nemrut Dağı ve Adıyaman’ın tanıtımını yapalım. Burada katalog çekimini yapmaya karar verdik. Zirveye zorlu bir çıkış yaptık. Adıyaman’ı ve Nemrut’u dünyanın her yerine tanıtacağız. Görmeyenler, Nemrut Dağıyla alakalı fikri olmayanlar için inşallah tanıtıcı bir görsel olacak” ifadelerini kullandı. Manken Ercil Yavuz ise, 2 bin 206 metre yükseklikteki devasa heykeller arasında çekim yapmanın ayrı bir güzelliğinin olduğuna işaret ederek, “Mitolojik karakterlerin heykelleri arasında çekim yapmak ayrı bur duygu. Adıyaman’ı çok beğendik ve Nemrut’u ilk defa görüyorum. Burası harika, ülkemizin keyfedilmemiş çok güzel yerlerinden birisi. Burada olmaktan ve çekim yapmaktan çok mutluyuz” dedi.

Manken Meryem Dülger ise konuşmasında, “Nemrut Dağına çekim için geldik. Hem mutluyuz, hem yorgunuz. Çok güzel işler çıkardık. Nemrut Dağı insanı gerçekten farklı hissettiren bir yer. Fiziksel olarak bunu hissediyorsunuz. Burayı görmüş olmanın büyük şans olduğunu düşünüyorum” sözlerine yer verdi. (AHM)

