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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Nemden bunalan sahile akın etti - ANTALYA

Nemden bunalan sahile akın etti - ANTALYA

- Konyaaltı sahilinden detay görüntüler - Sahilde güneşlenenler - Denizde yüzenler Antalya 'da nemden bunalan sahile akın etti - Nem oranının yüzde 71 ölçüldüğü kentte serinlemek isteyenler sahilleri doldurduANTALYA (AA) - Antalya 'da nemden bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu. Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 29 derece ve nem oranı ise yüzde 71 olarak ölçüldü.Nemden bunalıp serinlemek isteyenler Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluğa neden oldu.Aileleriyle sahile gelen çocuklar hem yüzdü hem de denizdeki oyun parkında vakit geçirdi.Denizde yüzen turistler, su sporları yaparak eğlendi.

Hava Sıcaklığı Su Sporları 

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