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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Nejat Uygur vefatının 5. yılında mezarı başında anıldı Haberi

Nejat Uygur vefatının 5. yılında mezarı başında anıldı Haberi

Anma merasiminden görüntüler

Turne Irak 

-Oğullarıyla röportaj
-Duadan görüntü
--Nejat Uygur'un oynadığı oyunlardan görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Usta tiyatrocu Nejat Uygur vefatının 5’inci yıl dönümünde mezarı başında sevenleri tarafından anıldı. Anma merasimine Uygur’un eşi Necla Uygur, oğulları Süha, Behzat ve Süheyl Uygur’un yanı sıra Mustafa Sarıgül ve usta tiyatrocunun sevenleri de katıldı.
Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Nejat Uygur, vefatının 5’inci yıl dönümünde Zincirlikuyu’da bulunan kabri başında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Anma merasimine usta tiyatrocunun kendi gibi tiyatrocu olan oğulları Süheyl ve Behzat Uygur’un yanı sıra eşi Necla Uygur, diğer oğlu Süha Uygur, tiyatrocu Yalçın Özden ve Mustafa Sarıgül katıldı.
Eşi Necla Uygur ve sevenleri usta tiyatrocunun kabri başında toplandıktan sonra dua edilirken gözyaşlarını tutamadı. Süheyl Uygur, babasının vefatının 5’inci yıl dönümünde kendilerini yalnız bırakmadıkları için gelenlere teşekkür ederken Behzat Uygur, “Biz zaten her an her yerde Nejat babayı hissediyoruz. Gittiğimiz her oyunda her turnede. Anadolu’nun her köşesine gidiyoruz ve orada Nejat baba da oynamış. Her kuliste bir anımız var. Her sahnede bir anımız var. Türkiye’nin her yerinde Nejat baba öyle anılar bırakmış ki her yerde her şekilde anılıyor. O yüzden bugün ölüm yıl dönümü vesilesiyle buradayız ama sadece ölüm yıl dönümünde değil Nejat baba çok güzel bir iz bırakmış her an her saniye onun deyimiyle seyircileri değil akrabaları tarafından anılıyor” şeklinde konuştu.

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