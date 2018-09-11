Nejat Alp sahnelere geri dönüyor Haberi

-Nejat Alp röp.



( MUĞLA ) MUĞLA



- Bodrum’da bir açılışa katılan ünlü sanatçı. 7 yıl aradan sonra yeni şarkısıyla müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Alp, sahnelere geri döndüğünü ifade ederek meslektaşlarına ise meydan okudu. Kızılağaç Mahallesinde, geri dönüşümden elde edilen ürünlerin, antika, 2. el eşyaların ve yağlı boya tablolarının bulunduğu Eskici dükkanım isimli işletmenin açılışını yapan Nejat Alp yeni çıkardığı “Bodrum’u bana bırakın” isimli şarkısını seslendirdi. Sertaç Ay ve Tuğçe Kıtay’ın açtığı işletmede şarkılarını seslendiren usta sanatçının yeni şarkısı ise büyük beğeni topladı. İç Mimar Ahmet Kırtay’ın dizayn ettiği işletmede, Ressam Yavuz İşler’in ise yağlı boya tabloları yer alıyor. 7 yıl aradan sonra yeni şarkısıyla müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Nejat Alp, yeni şarkılarını ardı ardına çıkaracağını belirterek; “Biraz geç oldu ama 'Bodrum’u bana bırakın' isimli parçamı bitirdim. İnanılmaz bir göç var şu an Bodrum’a. O yüzden Bodrum’u bana bırakın, İstanbul, İzmir sizin olsun diyorum. 15 Ekimden itibaren Bodrum marinada bulunan çok güzel bir mekanda sezon boyunca her gece program yapacağız. İstanbul’daki Tarabya’yı Bodrum’a taşıyacağız. Çıkardığım şarkıya tepkiler olumlu yönde. Bodrum’daki tüm eğlence mekanlarında şarkım çalıyor. Herkes çok beğeniyor parçamı. Hiç benden böyle bir parça beklemediklerini söylüyor gençler. Hakikaten benim tarzım olmayan bir parça yaptım ama çok güzel oldu. Bu parça ile beraber 4 parça daha ekleyip bir albümde yapacağım. Şu anda bu şarkı sadece dijital platformlarda ama diğer parçalarla da birleştirip güzel bir CD yapmış olacağız" dedi.

Kulüplerde Ajda Pekkan’ın bin yıllık şarkıları çalıyor Yeni şarkısının ilhamını gece kulüplerinden aldığını belirten Alp, “Bir gece kulübünün açılışına gitmiştim. Orada binlerce kişi dans ediyor ama Türkçe parçaya ihtiyaç var. Eski Ajda Pekkan şarkılarının üzerine remix yapıp çalıyorlar ve gençler dans ediyor o şarkılarla. O şarkıları bin sene dinledi insanlar yeni bir şeyler lazım dedim. Sonra çok sevdiğim bir kardeşim Bülent Serttaş bir parça yapmıştı Bodrum ile ilgili dinledim ve o kadarda beğenmedim. Sonra bende bir tane Bodrum ile ilgili bir şarkı yapacağım dedim ve 'Bodrum’u Gümbet’i bana bırakın. İstanbul, İzmir sizin olsun. Yeter bana bu alem yeter bana bu mavi, siyahlar, griler sizin olsun' dedim. Çok güzel bir parça oldu. 2011 yılından sonra ilk kez 7 yıl aradan sonra çıkarıyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan işletmede sergilenen yağlı boya tablolarını çok beğenen Nejat Alp’e ressam Yavuz İşler tarafından yağlı boya tablosu hediye edildi. Nejat Alp’in eşi Dilek Alp’te ilk kez objektiflere takıldı. (EA-MB-

