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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Nejat Alp 50. sanat yaşını sahnede kutladı

Nejat Alp 50. sanat yaşını sahnede kutladı

Sanatçının konserinden görüntü

( BURSA )- Yılbaşı gecesi Bursa'da sahne alan ünlü tavernacı 50. sanat yaşını da hayranları ile kutladı BURSA

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- Taverna müziğinin unutulmaz ismi Nejat Alp yılbaşı gecesi sahne aldığı Bursa'da 50. sanat yılını kutladı. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği usta sanatçı. sevenleri ile bol bol fotoğraf çektirdi. Müzik sektöründe 50 yılda 86 albüme imza atan 80’li 90’lı yılların unutulmaz ismi Nejat Alp, Bursa'da yılbaşı gecesi hayranları ile buluştu. Arena Davet’te yeni yıl konseri veren taverna müziğinin unutulmaz ismi, sahnede unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan Alp, hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi. Sanat hayatının 50. yılını kutladığını sahnede ilan eden sanatçı hayranları tarafından ayakta alkışlandı. Gerçek tavernacı benim diyen usta yorumcu Nejat Alp, “Eskiden taverna programlarımda 15 gün önceden rezervasyon yapılırdı. Mekanın önünde cadde ortasında insanlar dans ederdi, böyle bir eğlence dünyanın hiçbir yerinde yoktu” diye konuştu.
(EV-
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