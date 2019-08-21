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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Nehrin kıyısında mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı İzle

Nehrin kıyısında mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı İzle

Ekiplerin, mahsur kalan şahısları kurtarmak için halat uzatması

Mahsur Kaldı Bild Ormanlı Şili Yükselen 

-Ekiplerin çalışmalarından görüntü
-Mahsur kalan şahısların itfaiye ekiplerinin sırtında kurtarılması

( MERSİN )- Pikniğe giden aile sular yükselince nehrin kıyısında mahsur kaldı MERSİN

- Mersin'in Tarsus ilçesinde su seviyesi yükselen nehrin kıyısında mahsur kalan 5 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, 5 kişilik ailesiyle birlikte Keşbükü Mahallesi'ndeki ormanlık bölgeye pikniğe giden Hamdi Süver, akşam saatlerinde itfaiye ekiplerini arayarak, Keşbükü ırmağının su seviyesinin yükselmesi sonucu bulundukları bölgede mahsur kaldıklarını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, mahsur kalan şahısları halat yardımı ile bulundukları bölgeden çıkararak kurtardı.
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