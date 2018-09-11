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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Nehre giren Suriyeli kayboldu - ŞIRNAK

Nehre giren Suriyeli kayboldu - ŞIRNAK

- Dicle Nehri'nden görüntüler - Olay yerindeki ambulans ve vatandaşlar - Arama kurtarma çalışmaları - Arama kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlar - Suriyeli genci arama çalışmalarına katılan vatandaşlar - Olay yerine gelen dalgıçlar - Dalgıçların suya girmesi Şırnak 'ta nehre giren Suriyeli kayboldu - Cizre ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Suriye uyruklu genç akıntıya kapılarak kaybolduŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne giren Suriye uyruklu genç kayboldu.Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Suriyeli Muhammed El Tamer, (22) bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.Çevredekilerin durumu polise iletmesi üzerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile su altı arama kurtarma ekipleri olay yerine geldi.Ekiplerin arama çalışması sürüyor.

Polis 

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