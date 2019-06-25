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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Nehre giren 3 genç elektrik akımına kapıldı - ADANA

Nehre giren 3 genç elektrik akımına kapıldı - ADANA

- Patlayan elektrik hattından detay - Akıma kapılan gençlerin konuşması - Detaylar Adana 'da nehre giren 3 genç elektrik akımına kapıldıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde girdikleri Seyhan Nehri'nde elektrik akımına kapılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.Kışla Mahallesi'nde, nehir yatağının altından geçtiği belirlenen elektrik hattında henüz belirlenmeyen nedenle yaşanan patlama sonucu suda yüzen Mustafa Ş. (17), Osman G. (17) ve Ahmet Resul K. (17) akıma kapıldı.Arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkarılan 3 genç, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Gençlerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastane Elektrik Akımı Elektrik Hattı Sudan 

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