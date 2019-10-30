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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Nehre düşen otomobilin sürücüsü öldü - SAMSUN

Nehre düşen otomobilin sürücüsü öldü - SAMSUN

- Yeşilırmak'a düşen otomobilin sürücüsünün ambulansa taşınması - Otomobilin çekici yardımıyla nehirden çıkarılması - Otomobilin çekiciye yüklenmesi Samsun 'da nehre düşen otomobilin sürücüsü öldüSAMSUN (AA) - Samsun 'un Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak'a düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Zafer Akbaş'ın (22) kullandığı 55 AAY 162 plakalı otomobil, Muhcalı Mahallesi'nde Yeşilırmak'a düştü.İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı sualtı timi, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar ile AFAD ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Akbaş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka çekildi.

Sudan Kurbağa 

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