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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Nehre düşen köpek itfaiyeye zor anlar yaşattı Haberi

Nehre düşen köpek itfaiyeye zor anlar yaşattı Haberi

Köprü üstünde itfaiye aracı

İtfaiye Aracı Köpek Bild Kabil Hayvan 

-Nehirdeki köpek
-İtfaiye ve nehirdeki balıkçıların hayvanı kurtarmaya çalışması
-Hayvanın yukarı tırmanmaya çalışması
-Barınağın kafes indirmesi
-Köpeğin kaçarak başka noktadan yukarı çıkması
-Köpeğe çıkarken yardım eden çocuğun sevinci

( HATAY )- Asi Nehri'ne düşen köpek itfaiye ekiplerini yordu, barınak görevlilerini görünce kendisi çıktı HATAY

- Hatay’da, Asi Nehri’ne düşen köpek itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Barınak görevlilerin geldiğini gören köpek nehrin başka bir noktasından güçlükle de olsa karaya çıkmayı başardı.Olay, Defne ilçesi Sümerler Mahallesinde meydana geldi. Asi Nehri’nde bir köpeğin yukarı tırmanmaya çalıştığı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Asi Nehri’ne inen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarına rağmen köpek bir türlü yukarı çıkarılamadı. İtfaiyenin haber vermesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri sevk edildi. Barınak ekiplerini gören köpek, bulunan noktadan uzak bir yere kaçarak, yukarı çıkmaya çalıştı. Durumu fark eden bir çocuğun da destek verdiği köpek güçlükle de olsa nehirden çıkabildi.Barınak görevlilerin fark etmesi üzerine köpeğin adının Asya olduğu ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına sürekli gelerek karnını doyurduğu anlaşıldı. Barınak ekipleri tarafından barınağın maskotu olarak bilinen Asya adlı köpek, barınağa doğru hızla uzaklaştı.
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