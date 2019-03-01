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01 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Nehre düşen genç kurtarıldı - HATAY

Nehre düşen genç kurtarıldı - HATAY

- Nehir kıyısındaki gençten detay - Ekiplerden detay - Gencin kurtarılışından detayHATAY (AA) - Hatay 'ın Defne ilçesinde nehre düşen 17 yaşındaki genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Asi Nehri kenarında arkadaşlarıyla oturan lise öğrencisi Kerim C, nehir kenarına düşen cep telefonunu almak istedi.O sırada ayağı kayan ve suya düşen genç, bir süre nehirde sürüklendi.Nehir kenarındaki ağaca tutunarak sudan çıkan genç, nehrin kenarındaki dik duvara tırmanamadı.Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri, genci halat yardımıyla çıkardı.Olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil sağlık ekiplerince ambulansa alınan lise öğrencisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Lise Öğrencisi Manama Lise Öğrenci Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

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