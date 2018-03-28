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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Nehre düşen beton mikserinin sürücüsünü AFAD kurtardı - KARS

Nehre düşen beton mikserinin sürücüsünü AFAD kurtardı - KARS

- Sürücünün kurtarılmasından detaylar Nehre düşen beton mikserinin sürücüsünü AFAD kurtardı - Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde Aras Nehri'ne düşen beton mikserindeki sürücü AFAD ekiplerince kurtarıldıKARS (AA) - Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde Aras Nehri'ne düşen beton mikserindeki sürücü kurtarıldı.Ayhan Koca (28) idaresindeki beton mikseri, Karakurt - Horasan karayolunun 6. kilometresinde Aras Nehri'ne düştü.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine sevk edildi.Ekiplerin kontrolünde araçta sıkışıp yaralandığı anlaşılan Koca'nın kurtarılması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinden yardım istendi.Kaza alanına gelen AFAD görevlilerince sıkıştığı yerden kurtarılan Koca, 112 Acil Servis ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma Beton Mikseri Trol 

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