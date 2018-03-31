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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Nehirde mahsur kalan köpek iş makinesiyle kurtarıldı - KARS

Nehirde mahsur kalan köpek iş makinesiyle kurtarıldı - KARS

- Nehirde mahsur kalan köpek iş makinesiyle kurtarıldı - Mahsur kalan köpek - Köpeğin iş makinesıyla kurtarılması Nehirde mahsur kalan köpek iş makinesiyle kurtarıldı - Kars 'ın Kağızman ilçesinde taşan Aras Nehri'nde mahsur kalan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldıKARS (AA) - Kars 'ın Kağızman ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle taşan Aras Nehri'nde mahsur kalan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.İlçeden geçen Aras Nehri kenarında balık tutanlar, nehrin ortasındaki taşların üzerinde mahsur kalan köpeği görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri nehrin su seviyesinin yüksek olmasından dolayı köpeğe ulaşamayınca Kağızman Belediyesinden yardım istendi.İş makinesiyle nehre giren belediye görevlileri köpeği kurtardı.Taner Karadağ, nehir kenarında balık tutarken gördüğü köpeğin kurtarılması için durumu yetkililere ilettiğini söyledi.

Köpeğin kurtarılmasına çok sevindiğini ifade eden Karadağ, şunları kaydetti:"Kenarına geldiğimiz nehrin ortasında köpek olduğunu gördük. İki ve üç gündür orada olduğunu tahmin ediliyoruz, çok aç olduğu belli. Nehrin ortasında iken yiyecek atmaya çalıştık ama azgın sular nedeniyle maalesef köpeğe ulaştıramadık. Durumu itfaiye haber verdik ve sonrasında köpek belediye ekiplerince kurtarıldı, ilgileri için teşekkür ediyoruz."

İş Makinesi Köpek Bild 

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