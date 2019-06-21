Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Nehirde kaybolan genci balık adamlar arıyor

Nehirde kaybolan genci balık adamlar arıyor

Balık adamlardan görüntü

Dalgıç Polis Polis 

-Nehirden görüntü
-Arama çalışmaları
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) - Gencin ailesinin kendisini üniversiteye göndermediği için suya atladığı iddia edildi DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde kaybolan gencin bulunması için Elazığ'dan gelen polis dalgıçlar arama çalışmalarına başladı.
Gencin ailesinin kendisini üniversiteye göndermediği için suya atladığı iddia edildi. Olay, dün akşam saatlerinde Bağıvar Köprüsü yakınlarında Dicle Nehri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Muhammed E., arkadaşı S.D. ile birlikte geldiği nehir kenarında iddiaya göre "Ailem üniversiteye göndermiyor" diyerek suya atladı. Arkadaşının yardım istemesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk aramada nehirde kaybolan gence ulaşılamadı. Bunun üzerine bölgeye Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler istendi. Bölgeye giden dalgıç polisler, suda kaybolan gencin bulunması için arama çalışmalarına başladı.
Gencin kayıp olduğu noktadan suya giren dalgıçların koordineli bir şekilde arama çalışmalarını gün boyu sürdüreceği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Denizden dev balık beklerken öyle bir şey çıktı ki...Denizden dev balık beklerken öyle bir şey çıktı ki...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı