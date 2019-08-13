Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Nehirde araçlarıyla mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

Nehirde araçlarıyla mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

Nehirde mahsur kalan aracın itfaiye tarafından halatla çekilmesi

Mahsur Kaldı Şili Yükselen 

-Kamyonetin üzerindeki şahıslardan görüntü
-Kamyonetin, nehrin kenarına geldiğinden aile fertlerince itilmesi
-İtfaiye ekiplerinin görüntüsü
-Aracın içinden çıkan aile fertlerinin görüntüsü

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Tarsus ilçesinde su seviyesi yükselen nehirde araçlarıyla mahsur kalan 4 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Engin A.'nın kullandığı arazi tipi kamyonetle piknikten dönen 4 kişilik aile, Bolatlı Mahallesi'nde Berdan Nehri'nin su seviyesi yükselen bölümünde mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine ailenin yardımına Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yetişti. Nehrin ortasında mahsur kalan aile, itfaiye ekiplerinin aracı halatla çekerek çıkarmasıyla kurtarıldı.
İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Paraları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara KalkıştıParaları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara Kalkıştı
Erbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale GetirildiErbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale Getirildi
Gaziantepte Korkunç KazaGaziantepte Korkunç Kaza
İstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulunduİstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulundu
İş Adamına Kadın Ayarlayıp, Şantajla 40 Bin Dolar Almaya Çalıştılarİş Adamına Kadın Ayarlayıp, Şantajla 40 Bin Dolar Almaya Çalıştılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı