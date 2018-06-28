Nefes kesen cankurtaran tatbikatı gerçek sanıldı

-Drone ve gopro ile detaylar

-Boğulan vatandaşın karaya çıkarılması

-Konuşmalar



( SAMSUN - HD)- Karadeniz’de boğulmalar arttı, cankurtaranlar yoğun önlem aldı SAMSUN



- Samsun'da boğulma vakalarının önüne geçmek için yoğun önlem alan cankurtaranların yaptığı tatbikat nefes keserken, tatbikatı gerçek sanan vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri alarma geçti. Karadeniz’de sık sık yaşanan boğulma vakalarını engellemek için tatbikat yapan cankurtaran ekipleri, nefes kesen kurtarma operasyonlarına imza attı. Atakum sahilinde sözde boğulan bir vatandaşı kurtarmak için harekete geçen ekipler, adeta saniyeler ile yarış ederek canla başla mücadele etti. Bir boğulma vakasına nasıl müdahale edildiğini canlandırmak için operasyon yapan cankurtaranlar, muhtemel bir boğulma vakasına müdahale etmek için 3 kola ayrılarak denizden, karadan ve sahilden kısa sürede boğulan kişiye ulaştı. Senaryo gereği boğulma tehlikesi geçiren vatandaşa denizde müdahale eden ekipler, ardından ise yanlarında getirdikleri sosislerin yardımıyla kişiyi denizden çıkardı. Denizden çıkarılan vatandaşa yine ilk müdahale de kumsalda yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından boğulma tehlikesi yaşayan vatandaş sedye yardımı ile ambulansa taşındı. Yapılan cankurtaran tatbikatı plajda bulunan diğer vatandaşlar tarafından gerçek sanıldı. Vatandaşlar paniğe kapılarak 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen diğer güvenlik güçleri de tatbikat bölgesinde havadan tarama yaptı. Rip akıntısına dikkat Cankurtaran faaliyetleri hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su altı Arama ve Kurtarma Cankurtaran Amiri Zekeriya Acar, “Sezona 70 kişilik bir ekiple başladık. Bizim sorumluluk alanımızda ciddi sayılabilecek bir vaka ile karşılaşmadık. Özellikle ilçelerden ve başka şehirlerden gelen vatandaşlar, bu denizi bilmedikleri için onlara gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Atakum sahilleri çok rağbet görüyor. Biz sürekli gerekli tedbirleri alıyoruz. Deniz dalgalı olduğu zamanlarda vatandaşları uyarıyoruz. Mümkün olabildiğince denize sokmamaya çalışıyoruz. Cankurtaranlar olarak saat 10.00’da işe başlayıp 19.00’a kadar mesai yapıyoruz. Bir boğulma vakası duyulduğunda, bölgede bulunan ekiplerimiz anında müdahale edebilmek için canla başla mücadele ediyor. Gerek karadan araçlarımızla gerekse denizden botlarımızla birlikte vakaya hemen müdahale edebilmek için uğraşıyoruz. Vakayı denizden çıkarttıktan sonra yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim ediyoruz. Özellikle bu bölgede rip akıntısı çok fazla oluyor. Biz doğabilecek rip akıntısına karşı sürekli vatandaşlarımıza uyarılarımızı yapıyor ve gerekli bilgileri veriyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar olarak can kaybı olmaması için mücadele veriyoruz” dedi.

(ŞB-SLH-

