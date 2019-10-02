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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Neden korna çalıyorsun' dedi polis oğlunu kız arkadaşının gözleri önünde bıçakladı

'Neden korna çalıyorsun' dedi polis oğlunu kız arkadaşının gözleri önünde bıçakladı

Zanlının adli tıpa getirilmesi

Kız Arkadaş Güvenlik Görevlisi Özel Güvenlik Devlet Hastanesi Özel Güvenlik Görevlisi 

-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan adliyeye götürülmesi

( ADANA ) "Neden korna çalıyorsun" dedi polis oğlunu kız arkadaşının gözleri önünde bıçakladı-Korna çaldığı için polisin oğlunu bıçakladı- Adana'da bir hastanede özel güvenlik görevlisi olan şahıs motosikletle giderken kendisine otomobilden korna çalan polisin oğlunu bıçakla ağır yaraladı- Zanlı olaydan sonra yakalanıp tutuklanırken yaralının tedavisi devam ediyor ADANA

- Adana'da bir hastanenin özel güvenlik görevlisi motosikletle giderken kendisine otomobilden korna çalan bir polisin oğlunu bıçakla ağır yaraladı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Bir polis memurunun oğlu M.K.(25) Kara Fatma Caddesi'nden otomobiliyle giderken önüne çıkan ve bir devlet hastanesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan S.E.'ye (33) korna çaldı. Bunun üzerine S.E., M.K.'ye "Ne korna çalıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede büyüyünce S.E. motosikletinden inip yanında kız arkadaşı bulunan M.K'yi bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. M.K. çevredekilerin çağırması üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İki bıçak darbesiyle ağır yaralanan genç, yoğun bakıma alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri ise olaydan kısa süre sonra kaçan özel güvenlik görevlisini yakaladı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı bıçakladığı şahsın kendisine korna çaldığını bu yüzden kavga çıktığını söylediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor.
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