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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'Neden bayramımı kutlamadın' kavgası kanlı bitti... O anlar kamerada: 1 ölü, 2 yaralı

'Neden bayramımı kutlamadın' kavgası kanlı bitti... O anlar kamerada: 1 ölü, 2 yaralı

olay anı

( BURSA ) "Neden bayramımı kutlamadın" kavgası kanlı bitti... O anlar kamerada: 1 ölü, 2 yaralı BURSA

Hastane Kurban Bayramı Kamera Bıçaklı Kavga 


- Bursa'nın Kestel ilçesinde iki kardeş ile dargın oldukları arkadaşları arasında "Bayram kutlaması" meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay Kestel ilçesine bağlı Vanimehmet Mahallesi, Namık Kemal Caddesi üzerinde kurban bayramının ilk günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak K. ile kardeşi Murathan K. cadde üzerinde yürürken uzun zaman arkadaşlık ettikleri fakat şimdi dargın oldukları Doğan S. ile karşılaştı. Karşılaşma sırasında Doğan S. iki kardeşe “Neden selam vermiyorsunuz, neden bayramımı kutlamıyorsunuz” diyerek bıçakla saldırmaya başladı.
Çıkan kavgada Burak ve Murathan K. yaralanırken, kardeşlerden Murathan K.da Doğan S.’ye bıçakla saldırdı. Kanlar içinde kalan 3 kişi de olay yerine gelen ambulanslarla farklı hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan Doğan S. sevk edildiği Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yaralı kardeşler ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olaya karışan 2 kardeş Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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