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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
'Neden bakıyorsun?' meselesinden tartışma çıktı...Genç kız 'bakışma' yüzünden diğer kızı bıçakla ağır yaraladı

'Neden bakıyorsun?' meselesinden tartışma çıktı...Genç kız 'bakışma' yüzünden diğer kızı bıçakla ağır yaraladı

Yonca Sekmen'in polis aracından inmesi

Genç Kız Polis Aracı Polis Ameliyat 

-Adliye binasına girişi
-Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü yazısı
-Adliye dış görüntüsü

( SAMSUN -ÖZEL) "Neden bakıyorsun?" meselesinden tartışma çıktı...Genç kız 'bakışma' yüzünden diğer kızı bıçakla ağır yaraladı SAMSUN

- Samsun'da genç bir kız, yolda karşılaştığı diğer kız ile bakışma yüzünden tartışınca bıçakla onu ağır yaraladı.Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Atatürk Bulvarı Bölge İdare Mahkemesi arkasında gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Yonca S. ile 22 yaşındaki Asena Ç. arasında sokakta yürürlerken karşılaşınca "neden bakıyorsun" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yonca S., bıçakla Asena Ç.'ye saldırarak genç kızı karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Asena Ç. özel bir araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Bafra ilçesinden arkadaşları ile birlikte gezmek için Samsun'a geldiği öğrenilen Asena Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yolca S. olaydan sonra kaçtı. Polis, Kışla Mahallesi'nde park içinde 2 bayanı fark etti ve şüphe üzerine kimlik soruşturması yapınca bıçaklama olayına karışan Yonca S. gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundan sorgulanan Yonca S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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