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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Neçirvan Barzani: 'Türkiye ile ilişkilerimiz normal seyrinde devam ediyor' - ERBİL

Neçirvan Barzani: 'Türkiye ile ilişkilerimiz normal seyrinde devam ediyor' - ERBİL

Neçirvan Barzani: "Türkiye ile ilişkilerimiz normal seyrinde devam ediyor" - ERBİL - Toplantıdan detaylar - IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin basın açıklamasıERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye ile Erbil ilişkilerinin normal seyrinde devam ettiğini belirtti.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, Parlamento Başkanı Revaz Faik ile IKBY'deki siyasi temsilcilerin katılımıyla Erbil 'de düzenlenen toplantıda, ülkedeki son gelişmeler ele alındı.IKBY Başkanı Barzani, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, hükümet karşıtı gösteriler, ülkedeki son gelişmeler ve Ankara - Erbil ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.Tükiye - Erbil arasındaki ilişkilerin halihazırda ne düzeyde olduğuna dair bir soruya Barzani, "Türkiye, bizim komşumuz olan bir ülke. Türkiye ile ilişkilerimiz normal seyrinde devam ediyor." şeklinde cevap verdi. IKBY Başkanı Barzani, iki taraf arasındaki ilişkilerde herhangi bir değişiklik olmadığını dile getirdi.Ülkedeki hükümet karşıtı gösterilere de değinen Barzani, toplantıya katılan tüm tarafların göstericilerin taleplerini destekleme konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

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