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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Neçirvan Barzani: 'Irak'ın istikrarı IKBY'nin de çıkarına' - DUHOK

Neçirvan Barzani: 'Irak'ın istikrarı IKBY'nin de çıkarına' - DUHOK

Neçirvan Barzani: "Irak'ın istikrarı IKBY'nin de çıkarına" - DUHOK - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin paneldeki konuşmasıDUHOK (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak'ın istikrarının IKBY'nin de çıkarına olduğunu söyledi.

Duhok 'ta düzenlenen bir panele konuşmacı olarak katılan Barzani, Irak'ta yaşanan son gelişmeler ve teröre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Irak'ın yaşadığı tüm sorunları kendi sorunları olarak gördüklerini ifade eden Barzani, "Irak'ın istikrarı IKBY'nin de çıkarına. Irak'ın egemenliği kapsamında tüm kazanımlarımız ve anayasal haklarımız korunmalı." dedi.

Anayasa 

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