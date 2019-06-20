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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Neçirvan Barzani IKBY Başkanı seçildikten sonra ilk kez Bağdat'ta

Neçirvan Barzani IKBY Başkanı seçildikten sonra ilk kez Bağdat'ta

- Neçirvan Barzani'nin gelişi - Neçirvan Barzani'nin Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmesinden detaylarBAĞDAT (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkanlığına seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Bağdat 'a gerçekleştiren Neçirvan Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Bağdat - Erbil hattında yaşanan sorunları görüştü.Irak Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bağdat 'a gelen Barzani ve beraberindeki heyetle Selam Sarayı'nda bir araya geldi.Görüşmede Salih, IKBY Başkanı Barzani'nin bu ziyaretinin Bağdat - Erbil ilişkilerinin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.
Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların Anayasa ve ulusal çıkarlar temelinde çözülmesi gerektiğini vurgulayan Salih, siyasi taraflar arasındaki iş birliğinin ülkede yaşayan tüm halkların çıkarına olacağını ifade etti.
IKBY Başkanı Barzani de iki taraf arasında gerçek anlamda bir diyaloğun güçlendirilmesi yönündeki isteğini yineleyerek, bunun ortak çıkarların temini ve ilişkilerin kuvvetlendirilmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Görüşmede ayrıca dünya ve bölgedeki son gelişmelerin de ele alındığı aktarıldı.Barzani ayrıca, Bağdat temasları kapsamında, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile de bir araya geldi.Mayıs ayında IKBY Meclisi'nde düzenlenen olağan oturumda 68 oy alarak bölgesel başkan seçilen Neçirvan Barzani, 10 Haziran'da yemin ederek resmen göreve başlamıştı.

Mehdi Başkent Yazılı Açıklama 

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