-Necip Hablemitoğlu’nun hayatının anlatılması

-Ali Kılıç konuşması

-Şebnem Hablemitoğlu konuşması

-Uğur Dündar ödül alması ve konuşması

-Ödül töreninden görüntü

-Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Maltepe Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Necip Hablemitoğlu Toplumsal Duyarlılık Ödülleri sahiplerini buldu. Maltepe Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Necip Hablemitoğlu Toplumsal Duyarlılık Ödülleri sahiplerini buldu. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde düzenlenen ödül törenine Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile birlikte Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu’nun yanı sıra gazeteci Uğur Dündar, ünlü sanatçı Müjdat Gezen ve davetliler katıldı.

Necip Hablemitoğlu’nun anlatıldığı sinevizyon gösterisiyle başlayan gecede ilk ödülü Uğur Dündar Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın elinden aldı. Gecede Müjdat Gezen, Haluk Levent, Demet Bilgiç ve Dr. Sevda Sarıkaya ödüle layık görüldü.

"Böylesine Atatürk milliyetçisi bir değerimize ev sahipliği yapmak benim için onurdur” Ödül töreni öncesinde konuşma yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Böylesine bir yurtsevere, Atatürk Milliyetçisi bir değerimize ev sahipliği yapmak benim için bir onurdur. Geçen yıl Ankara’da sayın Hablemitoğlu bana bu ödülü layık gördüklerinde orada yaptığım konuşmada dedim ki, ‘Hablemitoğlu’nun mutlaka bir gün Maltepe’ye gelmesi lazım ve Türkan Saylan’la buluşması lazım’ dedim. Birçok aydınımızın, yurtsevenimizin yanında Türkan Saylan’ın çatısı altında Hablemitoğlu’nu ve onun dostlarını ağırlamak, onun düşüncelerini bir kere daha anlamaya çalışmak bizim için çok kutsal, gerçekten çok kıymetli. 16 yıl önce ne söylediyse çıktı. Ama bir şey açık kaldı. Konuşmasında dedi ki, ‘ben Atatürk Milliyetçisiyim, ama yalnız değilim milyonlar var daha dedi, onların ayağa kalkmasını bekleyeceğiz’ demişti. Herkesi ayağa kalkmaya davet ediyorum” dedi.

"Onunla ve onsuz geçirdiğim 2 tane 16 yılım var” Ödül töreninde konuşma yapan Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu, “Necip Hablemitoğlu’nun kaybından sonra geçirdiğimiz 16 yılı tamamladığımız bu günlerde, Toplumsal Duyarlılıkları için teşekkür edeceğimiz kıymetli isimlerle Necibi birlikte anıyoruz. Vicdanlı ve benim bu dünyada tanıdığım en merhametli insandı. Kendisiyle 16 yıl evli kalmış biri olarak söylüyorum. Onunla ve onsuz geçirdiğim 2, 16 yılım var. Bunu eş olarak söylemiyorum. Mükemmel bir baba, sevgi dolu bir eş, fedakar bir evlat şahane bir insandı. Yaşamımız boyunca her birimiz etkileyici insanlarla karşılaşır ve tanışırız. Ancak iyi bir ahlakın insana yüklediği vizyonla yolunu çizenler her zaman sıra dışı şaşırtıcı ve özel insanlardır” diye konuştu.

"Necip hoca benim için Cumhuriyet Şehididir” Gecede ödül aldıktan sonra konuşma yapan gazeteci Uğur Dündar, “Necip Hoca benim için bir cumhuriyet şehididir ve bu hain örgüt kendisini yurtseverliği ve cumhuriyet sevdası nedeniyle hedef seçmiştir. Uluslararası bir kurgunun Türkiye’deki tetikçileri aracılığıyla gerçekleşmiş bir suikasttır bu” şeklinde konuştu.



