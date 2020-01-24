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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Nebiyan Dağı'nda kızak keyfi

Nebiyan Dağı'nda kızak keyfi

-Nebiyan dağında piknik alanından görünüm

Kar Kalınlığı İlginç Görüntü Piknik Alanı Kar Yağışı 

--Kızaklarla kayan çocuklar ve aileleri
--Kayarken kızaktan düşenler
-- Ömer Kara konuşması
--Çocukların konuşması

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Nebiyan Dağı'nda etkili olan kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar kızaklarla kayarak karın tadını çıkardılar. İlçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan 1240 rakımlı Nebiyan Dağı'nda kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. 1. dönem tatilinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, aileleriyle birlikte kayak yapmak için Nebiyan Dağı'na koştular. Kiraladıkları kızaklarla çocuklarla birlikte ailelerin de kayması ilginç görüntüler oluşturdu. Zaman zaman zor anlar yaşayan çocuklar gönüllerince eğlendiler. Çocuklarıyla birlikte kaymaya gelen Ömer Kara, "Burada çocukluğumuzu yaşıyoruz. Güzel bir ortam, hava güzel, kar güzel. Çocuklarla birlikte kayıyoruz, eğleniyoruz, harika bir yer. Burayı herkesin görmesini istiyoruz” dedi.
15 tatilin yüzlerine güldüğünü ve kaymaya geldiklerini söyleyen çocuklar ise, "Bizim Uludağ'ımız da burası" şeklinde konuştular.
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