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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Ne vali ne de belediye başkanı ikna edemedi

Ne vali ne de belediye başkanı ikna edemedi

-Çocuğun ağlaması ve belediye başkanının ikna çabaları

Ağrı Kesici Belediye Başkanı Diş Ağrısı Öğrenciler Birinci Sınıf 

--Vali’nin de gelmesi ve ikna çabaları
--Törenden detaylar

( GÜMÜŞHANE ) GÜMÜŞHANE

- Gümüşhane’de okulların açıldığı ilk günde sınıfta hıçkırarak ağlayan birinci sınıf öğrencisini ne Vali ne Belediye başkanı ikna edemedi. Yusuf Çiftçioğlu İlkokulunda düzenlenen törenin ardından Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve diğer protokol üyeleriyle birlikte birinci sınıfları ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Vali Taşbilek, öğrencilere “Öğretmenlerimiz çok kıymetli, onların sözlerini çok iyi dinleyin. Onlar ne derse ona göre hareket ederseniz çabucak her şeyi öğrenirsiniz” tavsiyelerinde bulunarak ailelerine selamlarını iletmelerini istedi. Bu sırada Mert İlyas Coşkun isimli bir öğrencinin hıçkırarak ağladığını fark eden Vali Taşbilek ve Belediye Başkanı Çimen birlikte öğrencinin yanında giderek teselli etmeye çalıştı. “Dişim ağrıyor” diyerek ağlayan öğrencinin ailesine ulaşılmasını isteyen Vali Taşbilek ve Başkan Çimen, öğrenciyle bir süre sohbet etmek istedi. Ne Vali Taşbilek’in ne başkan Çimen’in ne de diğer yetkililerin telkin ve ısrarlarına aldırış etmeyen öğrenci ise ağlamaya devam etti. İlerleyen dakikalarda annesinin gelmesiyle susan öğrenci diş ağrısı için ağrı kesici içtikten sonra dersine devam etti.
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