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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Ne aşk acısı, ne geçim sıkıntısı...Mahalleli sevmiyor diye çatıya çıkıp intihara teşebbüs etti

Ne aşk acısı, ne geçim sıkıntısı...Mahalleli sevmiyor diye çatıya çıkıp intihara teşebbüs etti

ATLAMAK İSTEYEN ŞAHIS DETAY

Polis Geçim Sıkıntısı Hava Yastığı İntihar Girişimi Cep Telefonu 

-KRİZE GİRERKEN DETAY
-POLİS EKİPLERİNİN İKNA ETMESİ
-ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARIN RAHAT TAVIRLARI
-CEP TELEFONU İLE ÇEKİM YAPAN VATANDAŞLAR
-ŞAHSIN İNDİRİLMESİ
-AMBULANS EKİPLERİ İTFAİYE EKİPLERİ DETAY
-KALABALIK DETAY

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa’da bir genç mahalleli tarafından sevilmediğini gerekçesiyle çatıya çıkıp intihara teşebbüs etti. Olay Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Ahmetpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi belirlenemeyen bir şahıs, mahalleli tarafından sevilmediğini belirterek 3 katlı binanın çatısına çıkıp intihar etmek istedi. Şahsın çatıda bağırması üzerine olayı gören vatandaşlar ihbarda bulunup polis, itfaiye ve sağlık görevlilerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler şahsın düşme ihtimaline karşı yere hava yastığı kurdu. Valiyle görüşmeden inmeyeceğini belirten şahıs aşağıda kendini izleyen ve cep telefonu ile çeken vatandaşları görünce zaman zaman kriz geçirdi. "Polis ikna etti" Şahsın intihar girişimini izleyen vatandaşların rahat tavırları ise dikkat çekti. Vatandaşların kimisi parkta kimisi evinin balkonundan çatıdaki genç adamı izledi. 2 saat boyunca çatıdaki eylemini sürdüren şahıs polis ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından aşağıya indirildi. Şahıs ifadesi alındıktan sonra Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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