Nazlı Ilıcak’ın “Casusluk” davasına başlandı Haberi



- Gazeteci Nazlı Ilıcak’ın, "Askeri İstihbarat ve Tahşiyeciler" başlıklı yazısına ilişkin "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan yargılanmasına başlandı. Nazlı Ilıcak savunmasında, “Bana gönderilen belgede bir kamu yararı olduğunu düşündüm” dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının darbe çağrışımı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığı'nca imha edilerek kayıtlardan çıkarılmış olan ''Tahşiyeciler grubuna'' ilişkin belgenin kendisinde bulunmasına ve bu konuda yazdığı yazı nedeniyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Nazlı Ilıcak SEGBİS ile katılırken avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Nazlı Ilıcak, 2 Ocak 2015 tarihinde FETÖ'ye iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan Bugün gazetesinde yazdığı bir yazıda, Tahşiyeciler ile ilgili bilgilerin yer verdiğini anımsatarak, bu bilgilerin yazısından daha önce sosyal medyada bulunduğunu söyledi.



‘Bana gönderilen belgede bir kamu yararı olduğunu düşündüm’ Konuyla ilgili askeri savcılığın kendisine sorular sorduğunu kendisinin de bu soruları cevapladığını belirten Ilıcak, ''Ben bu bilgileri askeri savcılığa verdim. Ben askeri savcılığa iki defa gazete köşemde yazmış olduğum bilgileri bu twitter adresinden edindiğimi ancak bu twitter hesabının kime ait olduğunu ya da bana ne amaçlı göndermiş olduğuna ilişkin bilgim olmadığını söyledim. Bana gönderilen belgede Tahşiyecilerin, El Kaide ile bağlantısı olduğu yazılıydı. El Kaide örgütünün ülke güvenliği için tehlikeli bir örgüt olması sebebiyle Tahşiyeciler ile ilgili bilgiyi köşemde yazdım. Bana gönderilen belgede bir kamu yararı olduğunu düşündüm. Yazmış olduğum yazıda bu kişilerin tehlikeli olduğunu ve aynı zamanda sadece FETÖ kumpasına uğramaları sebebiyle serbest bırakılmalarının yanlış olduğunu belirtmek istedim. Gazeteci olduğum için bu tür belgeler geliyordu. Bu belgeyi gönderen kişinin hangi amaçla gönderdiğini bilmiyorum, ben objektif bir gazeteciyim'' dedi.

Sanık Ilıcak, hak düşürücü süreden dolayı davanın düşürülmesini talep etti. Ilıcak'ın avukatları da söz alarak, müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek, davanın düşürülmesini istedi. Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunma için dava dosyasının savcılığa gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. (EY

