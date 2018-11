Nazillili, Teğmen Van’da şehit düştü Video

-şehidin eşi ile fotoğrafından detay



- Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan ve 6 ay önce evlendiği öğrenilen Teğmen Muhammed Can Sevim, askeri aracın devrilmesi sonucu geçirdiği kazada şehit düştü. Van’da öğle saatlerinde Çaldıran- Doğubeyazıt karayolu üzerindeki Demircik Mahallesi yakınında devriye görevi yapan askeri araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada ağır yaralanan ünlü futbol menajeri Cahit Sevim’in oğlu Teğmen Muhammed Can Sevim hastanede şehit oldu. Meydana gelen kazada, Nazilli teğmen Muhammed Can Sevim ağır yaralanırken, araçtaki diğer 3 askerde yaralandı. Yaralı askerler olay yerine gelen ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Bölge Eğitim Araştırma hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan daha 6 ay önce evlenen Nazillili Teğmen Muhammed Can Sevim yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Şehidin acı haberini ailesine bildirmek için, ilçe protokolü gece saatlerinde Nazilli Altıntaş Mahallesi Namık Kemal Caddesi, Arslanlı Mahallesi ve Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan aile bireylerinin evlerine ulaştı. Anne ve babasının ayrı olan şehidin, 3 ayrı adresine giden İlçe Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Askerlik Şube Başkanı Per.Asb.Kd.Üçvş. Ahmet Dicle ve diğer askeri mülki erkan, aileye acı haberi verdi. Acı haberi alan şehidin yakınları sinir krizleri geçirirken, sağlık ekipleri şehit evinin önünde hazır bekletildi. İlçe protokolünün yanı sıra AK Parti 24. dönem Aydın Milletvekili Ali Gültekin Kılınç, Nazilli Belediyesi eski başkanlarından Esat Ergüler, siyasi parti temsilcileri ve acı haberi alan Sevim ailesinin yakınları evlerinin önüne akın ederken, ünlü futbol menajeri Cahit Sevim'in oğlu olan şehit Teğmen Can Sevim'in 6 ay önce evlilik yaptığı ve eşinin de 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Nazilli’de yaşayan 6 aylık evli ve 4 aylık hamile eşine acı haberi ulaşan Sevim’in akrabaları büyük üzüntü yaşadı. Anne ve babasının ayrı olduğu ve 6 ay önce evlendiği öğrenilen Muhammed Can Sevim’in Van’ın Çaldıran İlçesinde görev yaptığı sırada içinde bulundukları askeri aracın kaza yapması sonucu beraberindeki 3 arkadaşı ile yaralandığı öğrenildi. Yaralılardan durumu ağır olan Sevim dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Sevim ile aynı araçta bulunan 3 askerin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Acı haberi alan Nazilli’deki Futbol Menajeri baba Cahit Sevim ve ayrı olduğu eşi ile yakınları acı haberi İlçe protokol üyelerinden öğrendi. Arslanlı Mahallesindeki evine giden Kaymakam İbrahim Küçük başta olmak üzere ilçe garnizon komutanı ve sağlık ekipleri acı haberi aileye verdi. Dev Türk Bayrağının asıldığı eve Sevim ailesinin yakınları ve dostları akın etti. Şehit Sevim’in cenazesinin bugün Van’dan Nazilli’ye getirilerek ikindi vakti düzenlenecek olan askeri törenin ardından toprağa verileceği ifade edildi.