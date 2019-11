Nazilli Ticaret Odası’ndan E-Uygulamalar Semineri

-konuşmalardan detay

-nedim doz ile röp

-nuri arslan ile röp

-toplu görüntü



( AYDIN ) AYDIN



- Nazilli Ticaret Odası’nda TÜRMOB Eğitmeni SMMM Nedim Boz tarafından E-Fatura uygulamaları” ve “zorunlu geçiş tarihleri” ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Aydın Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ile Nazilli Ticaret Odası (NTO) işbirliğiyle verilen eğitim seminerine Mali Müşavirlerin yanısıra çok sayıda işletmeci katıldı.

Seminerde, muhasebe mesleğinde dijital dönüşüm, 2016 yılında başlatılan E-Defter, E-Fatura ve E-Belge uygulamaları anlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 1 Ocak 2020’den itibaren zorunlu hale gelecek e-fatura ve e-arşiv uygulamaları hakkında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı yoğun ilgi gördü. Türkiye genelinde de uygulanan eğitimler kapsamında Nazilli Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak katılan TÜRMOB Eğitmeni SMMM Nedim Boz, E-Fatura uygulamaları” ve “zorunlu geçiş tarihleri” ile ilgili bilgilendirmede bulunarak soruları yanıtladı. Nazilli Ticaret Odası ev sahipliğindeki seminere Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, Aydın SMMMO Başkanı Rıza Yörüyen, TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Fettah Açan, NTO yönetim kurulu ve oda üyeleri ve işverenler katıldı.

Seminer öncesi NTO Başkanı Nuri Arslan, Aydın SMMMO Başkanı Rıza Yörüyen ve TÜRMOB üyesi Fettah Açan birer konuşma yaptı. Uygulamanın vergi adaletine yardımcı olacağını ifade eden Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, muhasebe sisteminde getirilen teknolojik yeniliklerin işletmelerin iş yükünü bir nebze olsun hafifleteceğine inandığını söyledi.



Arslan, “Bilgi ve teknolojik çağının bir gereği olarak mali kayıtlar ve işlemlerimiz değişime ayak uydurmak zorundadır. Bakanlık tarafından yapılan bu çalışmalar günlük mali işleri kolaylaştırırken vergi adaletinin sağlanması için yapılması gereken düzenlemelerdir diye düşünüyorum. Aslında toplumun her kesimini ilgilendiren e-fatura ve diğer değişikliklerin her tacirin bilmesi gereken önemli konular olduğunu düşünüyorum. Ayrıca kâğıt ortamından elektronik ortama geçen e-fatura, e-arşiv belgesi sayesinde mükelleflerin tasarruf yapacağı yetkililer tarafından ifade edilmektedir. Her yeni sistem beraberinde sıkıntılar getirse de mali müşavirlerle, işletmelerimizin özverili çalışmasıyla bunları en kısa zamanda aşacaklarına inanıyorum. Bu tür uygulamaların vergi adaletine yardımcı olacağına inanıyorum” dedi.

TÜRMOB Eğitmeni Nedim Boz, konuşmasında, “Amacımız bu meslekle ilgili olan bölümleri daha ayrılarıyla anlatmak ve bu işin direk muhatabı olan tüccarlara e-uygulamalarda nelerle karşılaşabileceğini açıkça anlatma gereği duyduk. Hayatımızda daha önde e-defter, e-fatura uygulaması vardı. Ama 509 sayılı Vergi Usul Tebliği ile bürüt satış hasılatı 5 milyonun üstündeki tüm tüccarlar bu uygulamaya gireceği için daha çok kişi ve kurumu ilgilendirecek. Nazilli’den sonra Söke, Kuşadası ve Didim’de bu seminerler yapılacak” dedi.

NTO ile birlikte mükellefleri bilgilendirmek için bu semineri yaptıklarını dile getiren Aydın SMMMO Başkanı Rıza Yörüyen, “Toplumu bilgilendirmenin bizim gibi kuruluşların görevi olduğunu düşünüyoruz. Yapmak istediğimiz sadece daha fazla bilgi ile mükelleflerin, iş camiasının devletle olan ilişkilerinin daha sağlam gerçekleştirmesini sağlamak ve cezayi müeyyidelere sebep olamamalarını sağlamaktır. Kısaca bilgilerimizi güncelliyoruz” dedi.





loading...