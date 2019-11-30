Nazilli Ticaret Odası 'İncir cipsi' ve 'Kozalak' reçelini Ankara’da tanıttı

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( AYDIN - ÖZEL) AYDIN



- Ege illerinin tanıtımı amacıyla bu yıl 12.'si düzenlenen Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günlerine katılan Nazilli Ticaret Odası da açtığı stantta bölgesinde üretilen yerel ürünlerini tanıtıyor. Stantta yer alan girişimci kadınların ürettiği 'kozalak reçeli ve incir cipsi' ise büyük ilgi görüyor. Ankara'da faaliyet gösteren Ege'deki Aydın başta olmak üzere, Kütahya, Manisa, Uşak, İzmir, Denizli, Muğla ve Afyonkarahisar'da kurulu vakıf ve derneklerin bir araya gelerek kurduğu Egem Platformu tarafından tanıtım amacıyla düzenlediği “12. Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri” devam ediyor. Fuara katılan ve Nazilli başta olmak üzere oda sorumluluk bölgesi olan Yenipazar, Bozdoğan, Kuyucak gibi ilçelerin de açtığı stantlarda yer alan yerel ürünler de büyük beğeni gördü. Nazilli bölgesinin yerel lezzetleri olarak bilinen başta incir olmak üzere birçok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. ANFA Altınpark’ta yapılan tanıtım günlerine katılan Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada; “Ovalarından bal, dağlarından yağ akan bir bölgenin temsilcileri olarak Ankara’da yapılan organizasyonda yer almaktan ve bölgemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz. Yerel ürünlerimiz sadece Türkiye’nin değil, Dünyanın tercih ettiği lezzetler barındırıyor. Kadın ve genç girişimcilerimize stantlarımızı ücretsiz tahsis ediyoruz. Özellikle kendi markasıyla ürün geliştiren, inovasyon yapabilen, katma değer yaratma potansiyeli olan her girişimci Odanın faaliyetlerinden yararlanmaktadır. Böylece kadın ve genç girişimcilerimizi sözde değil fiili olarak destekliyor, markalarının tanıtımına katkıda bulunuyoruz. Bu tür organizasyonlar; bölge olarak farkındalığımızın ve bilinirliğimizin artmasına yardımcı olmaktadır. Nazilli Ticaret Odası yurt içinde ve dışında katıldığı fuarlar ile sadece ticaret ve sanayinin değil bölge tarımının da ihracata açılan kapısı olmak için gayret göstermektedir. Üyelerimiz tarafından işlenen, bölgenin markasını taşıyan ürünlerin tanıtımı bizim öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu ürünlerin uluslararası platformda hak ettiği değeri alması ve sürdürülebilir bir ihraç kalemi olması için çaba gösteriyoruz” dedi.

NTO Standı Ziyaretçi Akınına Uğradı Ankara’da görev yapan ve yaşayan protokol üyeleri başta olmak üzere Egelilerin yanısıra Ankaralıların da büyük ilgi gösterdiği stantlarına gelene herkese teşekkür eden Başkan Arslan, “Standımızı ziyaret eden başta Aydın Milletvekillerimiz olmak üzere tüm ziyaretçilere, organizasyonunu gerçekleştiren Aydınlılar Derneği Başkanı Halil Apaydın’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, bölgenin kalkınması için her türlü işbirliğine açık olduğumuzu bir kez daha yinelemek istiyorum” dedi.





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