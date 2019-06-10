Nazilli’nin ilk sinema filmi ‘Bayrak’ görücüye çıkıyor İzle

-öğretmenlerle röp

-serkan tuğcu ile röp

-kaymakam ibrahim küçük ile röp

-filmin fragmanı



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’ın Nazilli ilçesinde ilk defa çekilen aksiyon türündeki sinema filmi 14 Haziranda görücüye çıkıyor. Öğretmenlerden oluşan oyuncu kadrosu ile dikkat çeken film, kısıtlı bütçe nedeniyle tek kamera ile çekildi. Nazillili Matematik Öğretmeni Serkan Tuğcu tarafından tek kamera ve kısıtlı imkanlarla çekilen filmde öğretmen arkadaşları rol alıyor. 6 bölümden oluşacak olan filmin ilk bölümünün tamamlandığını ve 130 dakika olarak aynı anda 6 ilde gösterime gireceğini ifade eden Serkan Tuğcu, “İlçemizin ilk aksiyon, macera türü sinema filmi Nazilli’de kısıtlı imkanlarla ve tek kamera ile çekilen çoğunluğu amatör oyunculardan oluşan ilk aksiyon filmi. Film, 1930 Yılında Atatürk tarafından kurulan gizli birim ile dünyayı yöneten 5 büyük ailenin mücadelesini konu ediyor. Günümüzde’ ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar ile bu oyunları bozan gizli birimin savaşı anlatılıyor. 6 bölümlük hikayenin ilk bölümü tamamlandı. Öğretmenlerden oluşan oyuncular hiç bir ücret almadan filmde gönüllü oynadılar. Yapımcılığını İstanbul’da bir firmanın üstlendiği ilk bölüm 14 Hazirandan itibaren Aydın’da Nazilli, Söke ve Didim’in yanısıra Isparta, Burdur, Konya, Samsun ve Giresun’da da gösterime girecek. Nazilli’nin tanıtımına büyük katkısı olacak ve Nazilli’ye yakışır güzel bir film. Vatan, bayrak ve manevi değerlerin canlandırıldığı filmi herkesin izlemesini diliyoruz” dedi.

İlçenin tarihi mekanlarında çekilen filmin ilçe tanıtımında büyük rol oynayacağını ifade eden Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, “Serkan Öğretmenimiz tarafından çekilen, ilçemizdeki öğretmenlerimiz ve sivil vatandaşlarımızın rol aldığı ‘Bayrak’ isimli filmin çekimlerinin birinci bölümü tamamlandı. 14 Haziranda da galası yapılacak. Ben emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah bunun devamını da getirirler. Bu film Nazilli’deki tarihi ve doğal güzellikleri bilmeyenlere yansıtma anlamında da büyük faydası olacak bir çalışma” dedi.

Matematik Öğretmeni Serkan Tuğcu’nun yönettiği ‘Bayrak’ isimli filmde başrolleri ünlü oyuncu Gülnihal Demir, Coşkun Kemer ve Yıldırım Yıldızdoğan paylaşıyor. Diğer rollerde de Nazillili öğretmenler görev alıyor. Filmde rol alan Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün başta olmak üzere diğer öğretmenler yaptıkları konuşmalarda filmde rol aldıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

14 Haziranda seyircisi ile buluşacak olan film, Nazilli Bamboo AVM ve Belediye Sineması, Didim ve Söke’de Dicle Vizyon Sinemaları, Kuşadası KİPA AVM Melek Sinemaları, Isparta CineMarca Garden ve Yıldız Sinemaları, Burdur Oscar Sinemaları, Konya Novada Sinemax Sinemaları, Samsun Vefa AVM ile Giresun Premier Sinemaları’nda gösterime girecek.

