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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Nazilli’de sezonun ilk inciri 250 TL’den alıcı buldu

Nazilli’de sezonun ilk inciri 250 TL’den alıcı buldu

kuru incirlerden detay

Tarım Siyasi Partiler Siyasi Parti Açık Artırma 

-konuklardan detay
-konuşmalardan detay
-konuklardan detay
-açık artırmadan detay

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Nazilli ilçesinde Ticaret Borsası tarafından düzenlenen sezonun ilk kuru inciri alım töreninde açık artırmaya çıkarılan 200 kilo kuru incir kilosu 250 TL’den satıldı. Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen törene Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük’ün yanısıra AK Parti Aydın Milletvekilleri Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Sunay Güler, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, ilçe protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri, incir üreticileri, oda ve borsa üyeleri ile davetliler katıldı.
Nazilli Ticaret Borsası tarafından geleneksel hale getirilen ‘İlk İncir Alım Töreni’nde bölgenin en önemli tarımsal ürünü olan kuru incirin kilosu temsili olarak yapılan açık artırma töreninde kilosu 250 TL’ye alıcı buldu. Açık artırma öncesi birer konuşma yapan protokol üyeleri incirin bölge ekonomisine olan önemli katkısını dile getirdi. Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, yaptığı konuşmada öncelikle yeni sezonun herkese hayırlı olmasını dileyerek “Kuru incir, Türkiye’de söz sahibi olduğumuz en önemli tarımsal ürünümüzdür. Bu nedenle kuru incirimizin hak ettiği değere ulaşması için borsa olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Üretim ve ihracatta dünya lideri olduğumuz kuru incirde üretimde verimin artışını sağlamak ve kaliteyi korumak zorundayız. Kuru incirde dünyada rakipsiz ve ticaretinde de hakimiyete sahip olmayı da korumak zorundayız” dedi.
İl ve ilçe protokolünün konuşmalarının ardından yapılan açık artırmada törende sergilenen 200 kilo kuru incir yapılan açık artırma sonunda kilosu 250 TL’den satıldı.
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