Nazilli'de FETÖ/PDY davasında 10 sanığın tutuklanması talep edildi

-jandarma aracının gelişi

-adliye detayı



( AYDIN ) AYDIN



- FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasının Nazilli’deki işadamlarına yönelik 18’i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı.

Savcı, tutuklu bulunan 18 sanığın tutukluluk hallerinin devamını, tutuksuz sanıklardan 10 kişinin tutuklanmasını istedi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü Nazilli’deki iş adamlarına yönelik 18’i tutuklu, 19’u firari 108 sanığın yargılanmasına Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince devam edildi. Aydın Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonunda devam eden dava sanıkların yoklamasının yapılması ile başladı.

Davada tanık beyanları okunarak, tanıklar dinlendi. Ayrıca mahkeme heyetinin eline ulaşan fotoğraflar sanıklara gösterildi, Bylock içerikleri okundu. Sanıklara fotoğraf sorgusu Mahkeme tarafından, tutuksuz olarak yargılanan sanıklardan Mehmet G’ye gösterilen fotoğrafta kendisi ile aynı karede yer alan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarını tanıyıp tanımadığı soruldu. Mehmet G, kendisine gösterilen fotoğrafta sadece Kültür Bakanı’nı ve AK Parti Milletvekilini tanıdığını ifade edince, Mahkeme Başkanı Erhan Yıldırım Mehmet G’ye “Fotoğrafta AK Partilileri tanıyorsun, Fethullahçıları tanımıyorsun” diye çıkıştı. Mehmet G, 2009 yılında AK Parti’den Belediye Başkan Adayı olduğunu belirterek, “Adaylığım süresince parti bana destek olmak için parti çalışma yaptı. Kültür Bakanı geldiğinde ilçede beraber dolaştık. Bu resimde bana gösterilen kişilerden Bakan beyi ve Milletvekilini tanıyorum, onun dışındakileri tanımıyorum” dedi.

Bylock kullandığı itiraf etti Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan ve SEGBİS ile savunması alınan Mehmet A. Bylock kullandığını itiraf etti. Mehmet A. Bylock kullanıcısı olduğu yönündeki iddiaları kabul ederek, “Bu celseye kadar kısa süreli ve çok az kullandığım için kabul etmemiştim. Bu nedenle hatırlayamadım. FETÖ/PDY üyesi firari sanık Saim Topaloğlu ile arkadaşlığım eskiye dayanıyor. Kendisini sevdiğim ve yurt dışında olduğu için onunla görüşmek için Bylock kullandım. Benim niyetim Saim Topaloğlu’nu ülkeye döndürmekti. Benim amacım İzmir’e gelmesini sağlamaktı, cemaatin onu kullanmasını engellemekti” dedi.

Okul tesliminde ağlamış Mahkemede tanık olarak dinlenen Koray D, tutuksuz olarak yargılanan Ekrem A’nın FETÖ/PDY üyesi olduğunu belirterek, “ Ekrem A.’yı tanırım. Sanayide esnaflık yapıyor, motor ustasıdır. Bu kişi Fetullahçıdır. Onu toplantılarda görüyordum, 15 Temmuz darbesinden sonra da gördüm. Fatih Sultan Koleji’nin Milli Eğitime devri sırasında sanıkta cemaat adına oradaydı. Devir teslimi üzgün bir şekilde ağlayarak takip ediyordu. Eski kıdemli Fetöcülerdendir” dedi.

Tanık Koray D.’nin iddialarına karşılık sanık Ekrem A. “Ben telefon üzerine devir teslime gittim. O anda Zuhal AŞ’nin yönetim kurulu başkanıydım. Ağladığımı zannetmiyorum. Tanığın beyanına bir diyeceğim yoktur” diyerek kendini savundu. Savcı mütalaasını açıkladı Mahkeme heyeti tarafından sanık ve tanıkların dinlenilmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Buna göre 108 sanıklı davada 19 firari sanığın ve haklarında yeterli kanaate varılamayan 27 sanığın dosyasının ayrılarak tahkikatın genişletilmesi istendi. Geri kalan 62 sanıktan 52’sine FETÖ/PDY terör örgütüne üyelikten, 10 sanığa da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardımdan cezalandırılması istendi. Ayrıca 18 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz olarak yargılanan A.İ.D, M.A, M.T, S.K, N.İ, Ö.F.E, H.Ç, V.Y, M.R.H ve E.A isimli 10 sanık hakkında tutuklama talep edilirken, geri kalan sanıkların adli kontrol şartı ile serbestliğinin devamı istendi.

