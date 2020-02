Nazilli’de açılan kitap fuarı çocuklarla şenlendi

-fuardan ve çocuklardan detay

- Aydın’ın Nazilli ilçesinde kitap fuarı açıldı. 10 gün sürecek olan kitap fuarında on binlerce kitap çocukların beğenisine sunuldu. Nazilli Belediyesince düzenlenen ‘Okuyuverin Gari Nazilli Kitap Fuarı’ isimli fuar daha ilk günden binlerce öğrenci tarafından ziyaret edildi. Sümer Mahallesindeki Sümer Rekreasyon Alanı’nda özel olarak hazırlanan alanda bulunan fuar törenle açıldı.Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Başkan Özcan; “50 yerli ve ulusal yazar, 62 yayınevi ve 100 binden fazla eserin kitapseverlerle buluşacağı fuarımızın açılışına hepiniz hoş geldiniz. Sanatın, edebiyatın, sporun, üretimin, ortak aklın, tarımın yaşadığı ve yaşatıldığı bir kent inşa etmek için çıktığımız bu yolda her adımı sizlerle birlikte atmaktan büyük onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Yayın dünyamızın bütün renklerini bir araya getiren fuarımızın bu alanda başarılı bir örnek oluşturacağını ümit ediyorum. Fuarımızın hazırlık aşamasından bugüne kadar emek veren ve uzun soluklu bir çalışma gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Nazilli’yi Türkiye’nin kitap okuma oranı en yüksek kenti haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Özcan; “Ülkemizde kitap okuma oranı son 10 yılda yüzde 30’dan yüzde 40’lara çıkmıştır. Bu artış sevindiricidir ancak kitap okuma oranları hala yeterli düzeyde değildir. Bu noktada ailelere büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kültür ve sanata yönlendirilmesi ve kitap okuma alışkanlığı kazanması aydınlık yarınlarımız için büyük önem taşımaktadır. Hedefimiz Nazillimizi Türkiye’nin en çok okuyan kenti haline getirmektir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi; ‘Memleketimizi ilim, irfan, ekonomi ve bayındırlık alanlarında yükseltmek, milletimizin her hususta çok verimli olan kabiliyetlerini geliştirmek, gelecek nesillere sağlam, değişmez ve olumlu bir karakter bırakmak zorundayız’ ve biliyoruz ki; Dünya’da her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir” dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilerle fuar alanını gezen protokol üyeleri, stantları ziyaret ederek kitapları inceledi. Çok sayıda öğrenci birbirinden ilginç kitapları incelemekte oldukça zorlandı. Stant görevlileri ve kitapların yazarlarından beğendikleri kitapların hikayelerini de öğrenen çocuklar harçlıkları ile kitap aldı. Okul servisleri ile fuar alanına taşınan çok sayıda çocuk, servis araçlarını beklerken bile fuardan aldıkları kitapları öğretmenlerinin nezaretinde okumayı da ihmal etmedi.



