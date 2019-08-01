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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Navigasyonun yanlış yönlendirdiği sürücü ters şeride girdi, kaza kaçınılmaz hale geldi: 5 yaralı Haberi

Navigasyonun yanlış yönlendirdiği sürücü ters şeride girdi, kaza kaçınılmaz hale geldi: 5 yaralı Haberi

yaralı şahsın sedyeye alınması

Hastane Navigasyon Alabalık Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-ambulansa konulması
-kaza yapan araç
-Yol
-Genel detay

( İSTANBUL )-Üzerine gelen araçtan kaçmak isteyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, şarampole uçtu İSTANBUL

- Silivri’de gideceği yere navigasyonla gitmeye çalışan sürücü D-100 Karayoluna tersten girdi. O esnada karşı yönde seyir halinde olan bir araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki otluk alana uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde D-100 karayolu Silivri Altınorak mevkii Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kazım Kanga aracında bulunan navigasyon sistemini kullanarak yola çıktı. Altınorak köprüsü altından sağa dön uyarıyla ters yola giren özel araç, karşı yönde seyir halinde olan Ahmet Çelik yönetimindeki özel otomobille karşı karşıya geldi. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden Ahmet Çelik, yol kenarındaki otluk alana uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araç içerisinde bulanan Ahmet Çelik (67), Fehime Çelik (65), Yaprak Aydar (16), Sude Çelik (8) ve Ayla Çelik (3) çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle araç trafiği Büyükçekmece istikametinde bir süre tek şeritten sağlandı. “İnternetin hatası, beni kandırdı” Navigasyonun yanlış yönlendirdiğini ifade eden Kazım Kanga “İnternetten takip ederek geliyoruz buraya, sağa gir sola gir komutlarıyla, cep yoldan girdik alt geçitten geçerken arkamdaki interneti takip eden kişi sağa gir dedi.
Baktık ki yol bomboş. Yolda da kimse yoktu. Yol aniden kalabalık oldu. Bende solumu yaktım buraya girdim. Ama o arabanın kaza yaptığı yer, şarampole yuvarlandığı yer ile aşağıya 80-100 metre mesafemiz vardı. Ben onu geçmişim, onunla hiçbir şeyim yok. O kendi hatası olan bir şeydir. Benim hatam bu yola girmem. O da internetin hatası, beni kandırdı yani, orada öyle bir işarette yok” dedi.

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