- Navaz Şerif'e Yolsuzluktan 7 Yıl Hapis Cezası Haberi



- Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif yolsuzluktan suçlu bulunarak 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Pakistan Mahkemesi, Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in yolsuzluk ile ilgili açılan 2 davadan birinin kararını bugün vererek, Şerif’i 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Şerif'in ayrıca 25 milyon dolar para cezası da ödemek zorunda kalacağı bildirildi.

Kararın ardından suçlu bulunan Şerif’in Adiala Hapishanesine götürülmesi bekleniyor. Karardan sonra Pakistan Müslüman Birliği (Navaz) (PML-N) partisinin taraftarlarının toplanmasını önlemek için mahkeme binası her yönden kilitledi, binaya çıkan yollar konteynerlarla kapatıldı ve bina dışına polis ve özel birlikler konuşlandırıldı. Bomba imha ekibinin sabah ilk işi ise binayı taramak oldu. Şerif, kızı ve damadına şartlı tahliye Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) tarafından açılan Avenfield davasında Şerif'e 10 yıl, kızına 7 ve damadına 1 yıl hapis cezası veren ve ardından itirazlarını yeniden ele alan İslamabad Yüksek Mahkemesi (IHC) , hapis cezasına delil olan belgeleri yetersiz bularak kararı askıya almış ve şartlı tahliyeye hükmetmişti. Hapisteki eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, kızı Meryem Navaz ve damadı Muhammed Safdar haklarında verilen şartlı tahliye hükmü kapsamında 19 Eylül'de tahliye edilmişti. Navaz yolsuzlukla suçlanmıştı Avenfield Reference adıyla anılan dava 2015'te Panama Belgeleri'nin ifşasıyla başlamıştı. Belgelerde Şerif'in çocuklarının bazı offshore şirketleriyle bağlantılı olduğu ve bu şirketlerin aralarında Londra'daki lüks dairelerin de bulunduğu yabancı ülkelerde mülk satın almak için para aktarmakta kullanıldığı iddia ediliyordu.

