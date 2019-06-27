NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ikinci gün - BRÜKSEL İzle
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın salona gelişi - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın mevkidaşlarıyla sohbet etmesi - Toplantıdan detaylar - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşmasıNATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açılış konuşmasıyla başladı.
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